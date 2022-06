Les mesures del Govern per intentar frenar la inflació tampoc van donar resultat al maig. A Catalunya els preus van escalar dues dècimes més i ja s’enfila fins al 8,2% interanual, segons les dades de l’INE. Hi han influït, novament, l’encariment dels carburants i dels aliments que assoleixen xifres rècord del 9,5%, la més alta en tres dècades, en el primer cas i de fins al 14,8% en el dels transports. La inflació catalana, això sí, se situa ja 5 dècimes per sota de la mitjana estatal, que ja està en el 8,7%.

El preu dels carburants continua sent un dels principals responsables de l'alça de la inflació al maig, que s'aprecia a través de l'índex del transport, que a Catalunya va pujar 2,9 punts. L'escalada que ve des de lluny. La gasolina ha assolit un nou màxim històric després de sis setmanes seguides pujant i ja s'ha menjat tot el descompte aplicat pel Govern des de maig i ara costa un 24% més omplir el dipòsit del cotxe que fa un any.

El grup dels aliments i begudes no alcohòliques tampoc dona un respir i al maig augmenta a Catalunya un 1%. Oli, pasta, farina, cereals i ous, són és que més s'han encarit. Els paguem ja un 30% per sobre que fa un any. Si ho comparem amb l'abril, el que més s'han disparat són les fruites, mentre que baixen llegums i hortalisses.