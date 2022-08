Tot i aquestes pluges, Catalunya està vivint un estiu extraordinàriament càlid. Des de mitjans de juny hi ha hagut 235 incendis forestals que han cremat més de 5.000 hectàrees. La presència d'abocadors il·legals pot contribuir a provocar-ne de nous o empitjorar-los. Baix Llobregat i Vallès Occidental són les comarques de Barcelona on més n'hi ha.

Accedim en aquest terreny amb els responsables del Pla contra Incendis de la Diputació. El primer que veiem és un abocament il·legal de restes d'asbest, un material tòxic que demana un tractament especial. Però en realitat, per aquí es troba de tot. Prenen nota i avisen per retirar tot el que troben. Cal recordar que per desfer-se de qualsevol d'aquests elements, cal fer-ho a la deixalleria més propera.

Segons Mossos d'Esquadra, de les 1.500 denúncies d'abocaments il·legals, 600 s'investiguen com a infraccions administratives, i entre 25 i 30 com a possible delicte penal mediambiental.