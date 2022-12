El Vespre - 21/12/2022

El Tribunal Constitucional torna a estar reunit d'urgència aquesta tarda per estudiar el recurs del Senat contra la cautelaríssima que ha impedit el debat de les esmenes que havien de servir per a la renovació del tribunal. Però el PSOE i Unides Podem tenen a punt una proposició de llei per desbloquejar la situació. El que no es rebaixa és la tensió política que hi ha entre Pedro Sánchez i Alberto Nuñez Feijóo que avui s'han vist les cares al Senat.