El Vespre - 19/12/2022

Avui s'han reunit els magistrats del Tribunal Constitucional per decidir si accepten el recurs del PP i apliquen la mesura cautelaríssima per aturar la reforma judicial que va aprovar el Congrés dijous. Les deliberacions han continuat aquesta tarda després que al matí hagin decidit que aquesta qüestió l'ha de decidir el ple del tribunal on hi ha majoria conservadora en comptes de la sala segona on hi ha empat a tres.

D'aquestes i altres qüestions en parlem amb Juan Carlos Valero, Toni Aira i Marc López.