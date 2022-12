El Vespre - 16/12/2022

La decisió del Constitucional sobre el nou sistema per la renovació dels jutges d'aquest mateix Tribunal està congelada fins dilluns, però els retrets entre el Govern i l'oposició continuen... Amb acusacions mutues alertant del risc que suposa per la democràcia i la separació de podersFOTO permetre o impedir la votació d'aquestes esmenes al Congrés... I al pols institucional entre els poders legislatiu i judicial, en les darreres hores s'han sumat les paraules del presidentFOTO de la Generalitat que ja pensa en acordar una reforma de la Constitució per poder celebrar un referèndum pactat a Catalunya. És la rèplica d'Aragonès al president del Govern després que anit, des de Brussel·les, Pedro Sánchez donés per acabat el Procés.