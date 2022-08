Crida a la prudència davant un dissabte amb elevat risc d'incendi forestal i pic de calor. 23 comarques estan en alerta màxima i s'ha prohibit l'accés a 8 massissos. Un risc que creix per les altes temperatures, que es preveu que toquin sostre avui i superin els 40 graus a l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central.

Tot plegat en plena operació sortida i cap de setmana llarg perquè dilluns és festiu. A les carreteres hi ha hagut cues intermitents en direcció tant a la costa com a la muntanya. Els Mossos d'Esquadra han establert 900 controls. Mentrestant, a l'aeroport del Prat, poca afectació per la vaga de pilots d'Easyjet, que ha fet cancel·lar 6 vols.

La lliga 2022 - 2023 ja ha començat. El Barça i l'Espanyol debuten aquest dissabte jugant contra el Rayo Vallecano i el Celta respectivament. Al Campionat d'Europa de natació artística, Fernando Díaz ha guanyat la plata a la primera final de solo masculí de la història.