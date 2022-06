Hui és notícia a l'Informatiu de la Comunitat Valenciana:

-Alzira ha guardat este matí un minut de silenci en repulsa per l'assassinat d'Amparo, una de veïna de 52 anys.

-La Fiscal superior de la Comunitat Valenciana considera que la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, coneixia els abusos del seu exmarit a una menor tutelada abans que el cas fora judicialitzat.

-Entrem en un cap de setmana on s'espera calor molt forta, amb temperatures màximes, que diumenge arribaran als 36 graus en zones d'interior com Xàtiva.