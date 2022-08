Xabier Azparren (Euskaltel Euskadi) ha añadido: "No he entendido muy bien el sentido de llevarnos tan cerca", el pelotón no les ha dejado ningún margen a pesar de tener un final muy propicio para el grupo. Sobre la cantidad de público en la etapa: "Yo no he visto algo así en mi vida".

[Vuelta a España 2022: Etapa 3 en directo, este domingo a partir de las 12:15 en Teledeporte, La1 y RTVE Play]