Sánchez advierte sobre los "discursos reaccionarios"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que Ucrania "no solo resiste frente al invasor", sino ante un discurso reaccionario que "cuestiona los valores de los cimientos del proyecto europeo" y se ha extendido en diferentes partes del mundo, como Brasil o Estados Unidos.

"Y ahora en España", ha señalado durante su intervención en el Pleno del Congreso. No obstante, ha asegurado que "no lo van a conseguir jamás". "Los derechos conquistados no se cuestionan, se defienden, se acatan y se ejercen. Si a otros por miedos o cálculos poselectorales les tiemblan las piernas, al Gobierno jamás le va a temblar la mano. No vamos a ceder ni un milímetro", ha zanjado.