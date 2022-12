El PP no vota en el pleno de la reforma del Código Penal

El Partido Popular ha decidido no votar la polémica reforma legal que suprime el delito de sedición, modifica el de malversación y cambia la ley del Poder Judicial. La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha explicado que no han participado en la votación porque en ésta "no deberían haberse incluido las dos enmiendas" que modifican los delitos. "Como no somos partidarios de irnos de las instituciones, hemos decidido no votar". Foto: EFE