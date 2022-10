El embajador iraní: "El 72% de la sociedad está a favor del hiyab"

El embajador iraní en España, Hassan Ghashghavi, ha defendido la obligatoriedad del uso del hiyab en su país en una entrevista para TVE. "La ley naturalmente puede ser modificada, pero hay que ver lo que la mayoría de la sociedad quiere", ha dicho Ghashghavi, quien ha destacado que en una encuesta realizada en 2020 el 72% de los encuestados se mostró a favor del hiyab.

"No es algo religioso, en la historia de Irán siempre hubo vestimenta cubierta en las mujeres", ha continuado. No obstante, reconoce que no se puede afirmar “que todas las mujeres sean partidarias” del velo.

Por otro lado, ha criticado la reacción occidental al caso de la escaladora iraní Elnaz Rekabi tras competir sin velo. "Han dicho que fue detenida y que se le confiscó el pasaporte", ha recordado el embajador, tras lo cual ha desmentido las acusaciones: "No ha recibido ninguna presión e incluso ha pedido disculpas a la sociedad iraní por lo dicho sobre ella". Foto: EFE