Albares, sobre la protección de la OTAN en Ceuta y Melilla: "Queda claro que se defiende cada centímetro sin excepción" Recomendado para todos los públicos VO Sinopsis Al ser preguntado por la protección de la OTAN a Ceuta y Melilla, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha señalado que "queda claro que se defiende cada centímetro sin excepción". Ficha técnica Géneros Información y actualidad Idiomas Castellano

