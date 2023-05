La CEOE defiende el acuerdo de la subida salarial "razonable"

Miguel Garrido, vicepresidente primero de la patronal CEOE, ha hablado este lunes en el Canal 24 Horas sobre el acuerdo unánime que ha alcanzado la patronal este lunes sobre la subida de salarios para el periodo de 2023 a 2025, dentro del marco de la negociación del V Acuerdo Interconfederal para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

"Para empezar, los acuerdos son buenos por definición", ha indicado Garrido, que también ha señalado que en todo consenso cada una de las partes tiene que renunciar a algo para que se logre el pacto. "Creo que es un acuerdo muy razonable que va a suponer un periodo de estabilidad y confianza para los inversores y también, por supuesto, una mejora en las condiciones económicas y en la retribución de los trabajadores que, debido a la inflación, habían visto mermada su capacidad adquisitiva en los últimos meses", ha mencionado.

Asimismo, ha señalado que el acuerdo "no es vinculante, es una recomendación a los negociadores de convenios", tanto por parte de la patronal como de los sindicatos. "Lo que este acuerdo trata es de dar un marco" para "orientar a los negociadores a que lleguen a acuerdos", ha matizado. Asimismo, ha mencionado que a lo largo de 2022 "ya se han firmado numerosos convenios", de forma que no tenía sentido aplicar una subida de salarios para ese año, algo que finalmente ha quedado fuera del pacto. "Era algo necesario para encontrar el acuerdo, si no, habría habido una dificultad enorme" teniendo en cuenta su efecto retroactivo y su impacto sobre las empresas, como ha explicado.

Por último, Garrido ha explicado que “es importante remarcar que este es un acuerdo bilateral” y que "determinadas interferencias por parte del Gobierno" han supuesto "una dificultad añadida". "Ha costado mucho, ha sido un enorme esfuerzo", ha incidido, de modo que ha abogado por tener "altura de miras y discreción". Así, ha destacado la importancia de la discreción en este consenso y, asimismo, el papel de ambos agentes: "Creemos que en el momento de la firma no tiene sentido que tenga un protagonismo el Gobierno cuando es un acuerdo al que hay que reconocer la responsabilidad de las partes".

