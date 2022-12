El gall d'indi a Vilafranca del Penedès

El gall d'indi del Penedès és una raça pròpia d’aviram de la zona, actualment reconeguda amb una IGP. Identificada com a raça a principis del segle passat, la varietat vilafranquina negra va estar amenaçada d'extinció fins que se'n va iniciar la recuperació a partir de 1980. Elisabeth Colomé, una de les quatre criadores d'aquest tipus d'animal dins de la IGP, ha explicat a 'La recepta perduda', programa presentat per Sílvia Abril, com es du a terme la seva cria, molt lligada al sistema tradicional d'una terra vitivinícola com és el Penedès: criança en llibertat i utilització del granet de raïm en la seva dieta.