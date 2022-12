Macarena Olona, sobre su candidatura en Andalucía: "Con la información que tengo ahora, no habría aceptado el encargo"

Entrevista a Macarena Olona, exdiputada de Vox, en La Noche en 24 Horas, en la que ha asegurado que no va a concurrir en las próximas elecciones autonómicas y municipales y que volverá a su anterior puesto como abogada del Estado. Asimismo, ha asegurado que, si le ofrecen incorporarse a Vox de nuevo, a día de hoy, "diría que no porque no comparto actualmente el proyecto".

Sobre su candidatura en las elecciones andaluzas, la exdiputada ha dicho que, con la información que tiene ahora, su actuación no habría sido la misma y no habría aceptado ser candidata. Reconoce, además, haber protagonizado "una de las campañas más desastrosas de la historia".

Foto: RTVE