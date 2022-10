Vicerrectora de la UCM: "No toleramos estas acciones"

Hablamos con Rosa de la Fuente, vicerrectora de estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid, sobre los gritos proferidos a las estudiantes del Santa Mónica: "Lamentablemente, no me sorprende. Estos hechos que hemos condenado están basados en unas relaciones colegiales que llevamos muchos años intentando modificar Desmontar la creencia de que eso es normal, es lo que venimos haciendo tanto de las universidades como de las asociaciones de colegios mayores".

"Quizá hoy todo lo que ocurre sirva de espejo para que reflexionen. Me consta que independientemente de las declaraciones que hacen los alumnos, sí que se me ha trasladado que dentro del colegio mayor hay una reflexión sobre los límites. Pueden ser tradiciones, pero eso no significa que se mantengan. No puede justificar las agresiones verbales de ninguno de los lados", relata la vicerrectora.

Además, hace especial hincapié en el trabajo que llevan a cabo los organismos de estudiantes para evitar este tipo de actos: "Hay muchos colegios mayores que han trabajado para convertirse en colegios mixtos, para evitar novatadas, para resignificar todo. Condenamos este hecho, pero venimos trabajando durante mucho tiempo para desterrar estas prácticas".

"Los alumnos y alumnas ahora están en una actitud defensiva, pero mañana reflexionarán. No toleramos estas acciones, necesitamos más diálogo. Los directores de los colegios mayores son conscientes, me consta, en cuanto se dieron cuenta de lo que sucedía lo intentaron parar, se tomaron medidas antes de que se viralizara", concluye.