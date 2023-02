Retrasos en la red de cercanías en Madrid. Está ocasionada por una incidencia en la infraestructura entre Atocha y Chamartín. Se trata de un problema en la electrificación del cercanías desde las seis de la mañana. En 'La Hora de la 1' hablamos con uno de los pasajeros a la salida de la estación de Recoletos: "Indignación absoluta, está todo lleno de obras".

Además, conectamos en directo con Álvaro Fernández, un pasajero que ha estado atrapado durante una hora y media dentro de uno de los vagones: "Hemos estado una hora y media dentro del tren, a oscuras. Cuando he llegado a Atocha ya había retraso. Normalmente, tardo doce minutos, pero hoy he tardado dos horas para volver al punto de salida. Los móviles no funcionaban porque no había cobertura, no sabíamos qué estaba pasando. Había resignación, pero no había nervios. Era un tren que iba al aeropuerto y se ha puesto a llorar una chica porque perdía un vuelo. No sabíamos si íbamos a salir andando por el túnel o qué", concluye.