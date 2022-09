Presidente de Foment del Treball sobre el impuesto del patrimonio

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, hace una consideración sobre las declaraciones de Moreno Bonilla: "Los empresarios catalanes estamos a favor de la supresión del impuesto del patrimonio. Porque es confiscatorio e instamos al Partido Popular a que presentara un recurso de inconstitucionalidad. Bienvenida sea la supresión del impuesto del patrimonio en Andalucía y en Madrid. Ojalá la tuviéramos en Cataluña".

En esta misma línea continúa: "Hemos instado a la Generalitat que también se pudiera suprimir. Lo que ayer criticamos, con el máximo respeto, es que no encuadramos ni ética, ni política, ni económicamente correcto que el señor Moreno Bonilla, al cual felicitamos por esta iniciativa, hiciera un llamamiento a los empresarios catalanes. Los empresarios catalanes, los empresarios españoles saben donde hay que invertir. Demasiados problemas tenemos para que hagan estos llamamientos", asegura Sánchez Llibre.

El presidente de Foment del Treball, niega que la iniciativa aprobada en Andalucía y Madrid pueda seducir al empresario catalán: "Los empresarios que quieran modificar su domicilio fiscal ya lo han hecho. Lo que queremos es que la Generalitat vaya en la misma hoja de ruta. No lo hemos conseguido hasta la fecha, esperemos que el Tribunal Constitucional los declare anticonstitucional. A partir de aquí nosotros no criticamos el hecho de que Bonilla lo suprima, lo aplaudimos. Lo que no hemos encontrado correcto hagan este llamamiento que no hace falta".

Para finalizar, Llibre expresa su opinión sobre la "recentralización" de la política común en los territorios fiscales: "Entre nosotros, esto es una salvajada. Hay que respetar la soberanía fiscal de las diferentes comunidades autónomas. Si hay que armonizar hay que hacerlo a la baja", concluye.