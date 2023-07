Comienzan los Sanfermines este 2023, sinónimo de fiesta pero también de lesiones tras los encierros. En 'La Hora de la 1' hablamos con Maitane Uranga, presidenta del Colegio Oficial Fisioterapeutas de Navarra.

"Es imprescindible venir con un entrenamiento previo adecuado, no puede venir de cualquier manera. Tenemos que tener en cuenta que es el riesgo de uno, pero también del resto de mozos. Es tan rápido que no corres más de un minuto. Yo no me animo, ni loca me parece mucho riesgo. El almuerzo hacerlo mejor después del encierro", concluye.