Joan Baldoví, portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, explica en 'La Hora de la 1' su posición acerca del plan de ahorro energético: "Esperemos que sea un otoño tibio y no preocupante. Me gustaría que los empresarios entendiesen que, con sueldos bajos, la gente no puede consumir. Todos tenemos que apechugar para que esta crisis sea lo menos dolorosa para todos. El sistema de precios de la luz es absolutamente perverso", relata.

Respecto a la crisis energética, el portavoz asegura que la unión dentro de los países de la Unión Europea es fundamental: "Europa tiene que estar más unida que nunca. Macron debería permitir el gaseoducto desde España hasta Alemania. Además, deberíamos recuperar la interlocución con Argelia", relata.

Para finalizar se pronuncia sobre las medidas energéticas de su gobierno: "Todavía no nos hemos reunido. Muchas veces lo que hace el Gobierno es un decreto y decir ahí está y esto es lo que hay, con poca posibilidad de que hagamos propuestas. En el comercio y en la hostelería hay un margen suficiente para mejorar el decreto", concluye.