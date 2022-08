La hora de La 1 La hora política - 22/08/22 En "La hora de la 1" se aborda la actualidad política. 01:29:25 Recomendado para mayores de 7 años

La hora política - 22/08/22 Recomendado para mayores de 7 años VO Sinopsis En "La hora de la 1" se aborda la actualidad política. El programa cuenta con voces autorizadas que tratan temas que fomenten el pensamiento crítico y el servicio público para ayudar a los ciudadanos en su día a día. Idiomas Castellano

[an error occurred while processing this directive]