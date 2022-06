La hora de La 1 La hora política - 17/06/22 En la primera parte de 'La Hora de la 1' analizamos la ola de calor y los incendios que se han generado por las temperaturas extremas. 01:30:10 Recomendado para mayores de 7 años

La hora política - 17/06/22 Recomendado para mayores de 7 años Sub VO Sinopsis En la primera parte de 'La Hora de la 1' analizamos la ola de calor y los incendios que se han generado por las temperaturas extremas. Arden más de 400 hectáreas en un incendio en Castellar de la Ribera, en Lleida. También conocemos el fin de la campaña andaluza. En otro orden de asuntos, nos acercamos a la información sobre la imputación de Mónica Oltra. Y para finalizar, abordamos el tema de los precios disparados de la energía. Ficha técnica Géneros Información y actualidad Idiomas Castellano Accesiblidad Subtitulado

[an error occurred while processing this directive]