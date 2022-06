La hora de La 1 La hora política - 15/06/22 En la primera parte de 'La Hora de la 1' analizamos con el profesor Jesús Núñez, del Centro de Estudios sobre conflictos las últimas novedades sobre... 01:33:06 Recomendado para mayores de 7 años

La hora política - 15/06/22 Recomendado para mayores de 7 años Sub VO Sinopsis En la primera parte de 'La Hora de la 1' analizamos con el profesor Jesús Núñez, del Centro de Estudios sobre conflictos las últimas novedades sobre la destitución del ministro argelino: "Llevaba poco tiempo en el cargo", asegura Núñez en el programa. Por otro lado, analizamos la ola de calor que está en todo el país. Además, comentamos la aplicación del tope de gas que deja ciertas dudas. Para finalizar, comentamos la operación "Paso del Estrecho". Ficha técnica Géneros Información y actualidad Idiomas Castellano Accesiblidad Subtitulado

