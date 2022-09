El abrazo de Maruja y la reina Letizia

El abrazo de la reina Letizia a Maruja copa ya muchos titulares. La reina se saltó el protocolo y acudió a darle un abrazo a esta mujer mayor que vive sola. En 'La Hora de la 1' hablamos con ella: "Tenía a la reina tan cerca de mí que sentí un parpadeo y mi corazón me dijo que le pidiese un abrazo. En menos de un segundo me lo dio. Muchas gracias doña Letizia, lo tengo grabado en mi corazón. No tiene precio. Estás haciendo grandes cosas por España y por nuestra asociación, dilo en voz alta porque necesitamos voluntarios", asegura Maruja.