Hablamos con la delegada del Gobierno en Murcia sobre las lluvias

Hablamos con Caridad Rives, Delegada del Gobierno en Murcia: "Lo que más preocupa es la seguridad de todos los ciudadanos, ayer empezamos los protocolos necesarios. 14 municipios se ha decretado el cierre de colegios y universidades".

Recomiendan no salir de casa si no es imprescindible: "Y que sigan con las mismas precauciones, bajar la velocidad en las carreteras, no pararse en zonas de posibles cauces. Nos queda pasar el día, parece ser que poco a poco bajará la intensidad. Este tipo de danas pueden actuar en cualquier momento. Primero tenemos que terminar el nivel de emergencia para poder hablar de evaluaciones", concluye.