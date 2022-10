Hablamos con Andrei Pavlenko, vecino de Kiev

Hablamos con un vecino de Kiev, Andrei Pavlenko. Junto con su novia tiene preparadas sus mochilas y sus papeles para bajar al refugio en cuanto suenan las alarmas. En las últimas horas, se han producido varias explosiones en el centro de la capital: "Hemos oído las explosiones, también las armas que intentaban disparar a los drones. Ha sido muy estresante. Ahora todo el mundo tiene su mochila de emergencia preparada y en cuanto oímos las alarmas cogemos las mochilas y a los perros y bajamos al refugio. En este sentido, creo que más gente hace caso a las alarmas aéreas", relata en 'La Hora de la 1'.

Además, asegura que con la llegada del frío temen que Rusia aproveche para atacar las instalaciones eléctricas: "Aquí se habla mucho de eso. Nosotros hemos comprado una calefacción adicional eléctrica. No he pensado en ningún momento en abandonar el país, pero de todas formas los hombres como yo no podemos abandonar el país, tenemos que servir", concluye.