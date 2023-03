Guillermo Mariscal (PP) sobre la moción de censura de Vox

Guillermo Mariscal, secretario general adjunto del PP en el Congreso, sobre el debate de la moción de censura de Vox: "Sánchez va a tener una victoria parlamentaria que no se corresponde con la realidad. No vamos a participar en un instrumento que va a fortalecer la imagen de Sánchez. Este uso del Congreso no es positivo", explica en 'La Hora de la 1'.

Y continúa: "Es curioso que estamos escuchando a varios ministros insultar al líder de la oposición, van a seguir teniendo como respuesta propuestas. Tenemos alternativas para cada comunidad en la que hay elecciones".

Para finalizar, Mariscal muestra el objetivo de los populares de cara a las próximas elecciones: "Nuestro objetivo para el 28 de mayo es gobernar y hacer políticas útiles", concluye.