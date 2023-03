La formación militar de los herederos reales

Al igual que Leonor, el resto de los “herederos reales” de Europa van adquiriendo poco a poco nuevas responsabilidades oficiales que pasan por completar, aunque no siempre de manera obligatoria, su formación militar. Es el caso de Noruega. Ingrid Alexandra acaba de cumplir 19 años y decidirá por ella misma si recibe dicha formación, aunque ya ha acudido a varios días de entrenamiento en las que se enfundó el uniforme reglamentario y participó en algunas maniobras, que le han permitido conocer una Institución de la que se convertirá en comandante suprema cuando llegue al trono.

Quien sí llegó a entrar en el ejército con poco más de 20 años fue Victoria de Suecia. Y aunque, a diferencia de sus hermanos, ella solo estuvo tres semanas, tuvo que enfrentarse a duros entrenamiento. La princesa Victoria fue la primera de las nuevas generaciones de la realeza en recibir formación castrense. Unos pasos que ha seguido, recientemente, Elisabeth de Bélgica, completando este verano su primer año en la Real Academia Militar de Bruselas.

También ella marca un nuevo hito, siendo la primera mujer de la Casa Real belga que participaba en esta tradición normalmente ocupada por hombres. Otro de los segundos en la línea de sucesión al trono es Christian, el nieto de la reina margarita de Dinamarca. Ciertos problemas familiares en casa danesa han dejado de lado la información sobre su futuro, pero si sigue los pasos de su padre, llevará a cabo primero, su formación militar. Como también lo ha hecho ya Guillermo de Inglaterra, que cumplió sus servicios durante 7 años y medio y es militar de carrera. Quien no lo será en ningún caso será la princesa Amalia de los Países Bajos. Allí el rey no es el jefe de los Ejércitos, así que no estaría obligada a realizar la formación castrense.