Miguel Lorente sobre el repunte de la violencia machista

En 'La Hora de la 1' hablamos con Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, sobre el protocolo en el que está trabajando el Ministerio de Interior junto a la abogacía del Estado para que se comunique a la pareja actual de un hombre que este ya fue denunciado en su día: "Los mecanismos legales habría que analizarlos, pero hay que hacer algo. Tenemos que ser conscientes de que se trata de actuar sobre un grupo de maltratadores que han sido denunciados. Se trata de una acción más, se trata de una situación de riesgo elevado. Este año último ha sido más lato, una situación terrible. El riesgo no está en la denuncia sino en la conducta del maltratador que ejerce la violencia de género", explica.

Además, el exdelegado explica el momento en le que víctima y agresor entran en el seguimiento integral de casos de violencia de género VioGén: "Se ingresa a través de la denuncia cuando hay una valoración del riesgo. Dependiendo del resultad, se contempla en el sistema. Después hay un protocolo que recomienda una serie de medidas. Se revisa dependiendo del riesgo con mayor o menor frecuencia. Se trata de adoptar las medidas de protección y seguridad".

Por otro lado, Lorente comenta lo que sucede cuando una denuncia queda incativa: "El protocolo establece que cuando pasa un tiempo el protocolo lo inactiva, se supone que ha pasado el tiempo que se puede estar actuando bajo esas circunstancias. Se adapta mucho mejor la medida teniendo en cuenta las situaciones de riesgo".

Los casos con los que hemos empezado el año nos dejan señales de denuncias retiradas: "Cuando retira la denuncia se toma como una inexistencia de la violencia y no se adapta ninguna medida, esos son los típicos elementos de que hay que aprender. Cuando una mujer denuncia, tenemos que tener en cuenta que ha superado los miedos y dificultades y hay que darle mucha credibilidad. Cuando la retira es su momento de máximo riesgo, porque sabemos que no ha denunciado falsamente. Nunca quedarnos con los brazos cruzados como si no hubiera pasado nada", afirma.

"Los factores que sabemos que actúan para el repunte son factores relacionados con las dinámicas de la convivencia, por eso vemos un repunte en verano y en diciembre y enero", concluye el exdelegado.