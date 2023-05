Cuenta atrás para la coronación de Carlos III

70 años después, Inglaterra y el resto del mundo serán testigos de un hecho histórico: la coronación de su rey, Carlos III. Y para ello ya se ensaya el desfile, se restauran las sillas y se arreglan las capas que llevarán los soberanos. Londres lleva meses preparando su gran fiesta y para que nadie se la pierda se están instalando 57 pantallas gigantes, aunque ya hay quien lleva días cogiendo el mejor sitio. Las vallas ya rodean los lugares más estratégicos dentro de las altas medidas de seguridad que se han adoptado.

Más de 280 millones de euros serán destinados para que el acto salga perfecto. Todo arrancará a las once de la mañana con la salida de los monarcas en el carruaje construido expresamente para celebrar el Jubileo de Diamantes de Isabel II. Desde el Palacio De Buckingham hasta la Abadía de Westminster. Allí Carlos III y Camila serán coronados antes la presencia de 2000 personas entre los que se incluyen numerosos miembros de las casas reales, algo que no ocurrió en la coronación de Isabel II.

El monarca portará la corona de San Eduardo y Camila, por primera vez reutilizará la de la reina María. Una decisión con la que se pretende, no solo demostrar el interés por "la sostenibilidad y la eficiencia" de la casa real británica, también evitar posibles tensiones diplomáticas. Estaba previsto que portara otra con un gran diamante reclamado por algunos países. Al finalizar la ceremonia, Carlos III cambiará de nuevo de corona y volverán al Palacio, pero esta vez en esta majestuosa y dorada carroza. Tras el acto hay previstos numerosos eventos y conciertos que se alargarán durante varios días. Y es que desde no cabe duda que en Reino Unido no se da puntada sin hilo para que la coronación pase a ser un hecho histórico.