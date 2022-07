Carlos Carrizosa, líder de Ciudadanos en Cataluña, se pronuncia sobre las últimas informaciones acerca del juicio del Procés: "Es una vergüenza que se hable de la 'desjudicialización' del Procés. Para terminar la judicialización del Procés el Gobierno catalán solo tiene que seguir la ley", explica en 'La Hora de la 1'.

Además, expresa su opinión acerca del castellano en Cataluña: "La Generalitat quiere erradicar la enseñanza del castellano en Cataluña. A mí los socialistas no me engañan. En Cataluña no se respetan los derechos. Ni los padres pueden tener la tutela de los tribunales porque ha cambiado la ley", afirma.

"Borràs debería irse y si no se va debería ser suspendida. La señora Borràs está dando un espectáculo que parece que quiere una jubilación dorada", concluye el líder de los naranjas en Cataluña.