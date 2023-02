Un año de la invasión rusa en Ucrania

Parecían ejercicios, pruebas, maniobras militares en la frontera. También palabras que no estábamos acostumbrados a escuchar: “Desescalada, distensión y si fuera necesario, disuasión”, aseguraba Albares.

Estados Unidos avisaba de que Putin había tomado la decisión de invadir Ucrania. 24 de febrero de 2022. De madrugada. Putin ordena una “operación militar especial” en el Donbás. En poco tiempo, la sospecha se convirtió en una evidencia alarmante, la primera guerra a las puertas de Europa en este siglo.

Al principio, Kiev fue el objetivo. Putin siembra el terror en la capital con ataques de precisión, a puntos estratégicos. Contrasta la estrategia de los dos bandos. El invasor, desde una mesa, con reuniones telemáticas con los mandos militares. El invadido, encarnado en la figura de un hombre, Volodímir Zelenski, en primera línea del campo de batalla.

Moscú se encontró con algo que no esperaba: la feroz resistencia ucraniana. Los aliados se movilizaron para rearmar a todo un país y para castigar a otro. Así, hasta diez veces, con un objetivo: golpear a la economía rusa. El Kremlin, asfixiado por las sanciones, fracasa en su intento de tomar toda Ucrania. Cambia de estrategia. Aparecen los drones. Ahora se centra en el Donbás y se anexiona cuatro regiones que conforman casi el 15% del territorio del país: Donetsk y Lugansk, en el este, y Jersón y Zaporiyia, en el sur. Ante la escalada de la tensión, la Alianza planea el envío de más arsenal, incluso aviones de combate, pero prefieren no dar ese paso, dicen que no es urgente y podría dar unos tintes al conflicto de consecuencias imprevisibles. Días después de su mensaje a la nación es inevitable hacerse una pregunta, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Vladimir Putin?