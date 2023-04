Alcalde de Sevilla, sobre los agricultores de Doñana

Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla, sobre el incendio de Madrid y sobre si habrá modificaciones en la prevención y control en los restaurantes: "Siempre es mejor prevenir que curar, como dice el refrán. Es cierto que con los límites correspondientes con el cuerpo de inspectores llevamos a cabo las tareas correspondientes", asegura en 'La Hora de la 1'.

Además, ha comentado la polémica de los regadíos en Doñana: "Estoy preocupado por la situación de alarma de la sequía en general, no solo en el sur de España. Sin lugar a dudas, con un espacio natural emblemático como es Doñana se entiende poco esta medida. Hay muchos científicos y ecologistas que están llamando la atención".

Por otro lado, le han preguntado si ha hablado con el presidente Moreno Bonilla sobre este asunto: "Ayer nos cruzamos en la Feria y ni pudimos saludarnos. Por mi relación con el presidente, que me parece un político sensato, me ha llamado la atención que su gobierno impulse unas medidas de estas características. Me sorprende y no entiendo estas medidas. Quizá haya que cambiar el modelo productivo y adaptarlo hacia otro mucho más sostenible y que este más en sintonía con la capacidad de consumir agua de esa zona. En una zona de sequía no podemos fomentar las producciones que demandan mucha agua. Alguna vez tendremos que poner el coche en marcha en esta dirección".

Para finalizar, comenta los datos que se esperan en cuanto al turismo y ocupación en Sevilla con la Feria y los últimos datos turísticos en Andalucía: "Hemos tenido una Semana Santa para enmarcar y ahora nuestro evento más internacional. La Feria supone una inyección estimada superior a los 90 millones de euros. El buen tiempo para la Feria es que no llueva, pero espero que llueva la semana que viene. La ausencia de lluvia supone un atractivo, se respira ambiente sano y hay muchas ganas de Feria", concluye.