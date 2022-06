La aventura del Saber La aventura del saber - 22/06/22 Salvador Gómez Valdés entrevista al abogado y ensayista Nicolás Sartorius sobre las razones por las que la extrema derecha ha aumentado su... 00:56:49 Recomendado para todos los públicos

La aventura del saber - 22/06/22 Recomendado para todos los públicos Sub Sinopsis Salvador Gómez Valdés entrevista al abogado y ensayista Nicolás Sartorius sobre las razones por las que la extrema derecha ha aumentado su representación en España y, también en Europa y en Estados Unidos.

La Universidad Responde. Universidad de Almería: ¿Se puede entrenar tras una cirugía bariátrica?

Mara Peterssen entrevista al filósofo Jorge Freire para presentar el libro “Hazte quien eres. Un código de costumbres”. Se trata de un conjunto de reflexiones sobre la identidad y la importancia de seguir buenas costumbres.

“Universo sostenible: ¿Podremos vivir en otro planeta?”. El descubrimiento en el universo de algún tipo de vida análoga a la que habita en la Tierra está unido al descubrimiento de planetas habitables para los humanos. Tan importante es localizarlos como que se encuentren a una distancia que nos permita llegar a ellos. En el siglo XX llegar a la Luna supuso el primer gran objetivo exploratorio en el espacio. En las últimas décadas, el interés se ha focalizado en Marte, el planeta que originariamente fue más parecido a la Tierra.

"Aleix Plademunt. Matter". La Sala Canal de Isabel II, en Madrid, presenta la exposición "Matter", un proyecto con el que Aleix Plademunt explora el concepto de materia a través de fotografías realizadas en viajes por todo el mundo, en las que el autor revisa, explora y extrae nuevas conclusiones sobre el ser humano y su entorno.

