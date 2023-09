Von der Leyen pide una ley europea contra la violencia sexual que "consagre el principio de que 'no significa no'"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha pedido una norma europea contra la violencia sexual que convierta en ley "el principio de que 'no es no'" durante el último discurso del Estado de la Unión Europea (UE) de la actual legislatura (2019-2024), en el que ha hecho balance de su gestión.

"Sé que esta casa apoya nuestra propuesta para combatir la violencia contra las mujeres. Quiero que consagremos en la ley otro principio básico: que 'no' significa 'no'. No puede haber auténtica igualdad sin ser libres de la violencia".

Von der Leyen ha comparecido ante el Europarlamento en Estrasburgo este miércoles.

Foto: REUTERS/YVES HERMAN