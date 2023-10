UPN traslada al rey su negativa a una investidura de Sánchez

Javier Esparza (UPN) ha comparecido tras su reunión con el rey en la ronda de consultas: "He traslado al jefe del Estado nuestro voto. Voto 'no' a una investidura de Sánchez, pero no sólo de Sánchez, sino a una investidura de Sánchez con Bildu, ERC y Junts. Es decir, una investidura con Otegi, Puigdemont y Junqueras"

Foto: EFE/ Fernando Alvarado /POOL