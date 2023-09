Sémper reconoce que a una parte del PP no le gustó su uso del euskera

El diputado del PP Borja Sémper ha asegurado este miércoles que la dirección del partido ya sabía que diría alguna frase en euskera en el debate sobre el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso y sigue pensando que fue una "buena idea" a pesar de algunas críticas de compañeros de bancada. En una entrevista en Onda Cero, ha admitido haber recibido comentarios desfavorables de compañeros de bancada que no entendieron ni compartieron su intervención, después de haber asegurado un día antes que su grupo no iba a usar las lenguas cooficiales porque "no iban a hacer el canelo". Pero ha dicho que asume con "normalidad" las críticas dentro de un partido que "no es una secta" y "no expulsa" a quienes no piensan igual. "No somos el PSOE", ha recalcado.

FOTO: Borja Sémper, durante su intervención en el pleno del Congreso de este martes. EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS