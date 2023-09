La OCU pide que se suspenda la venta del iPhone 12

La OCU ha pedido la suspensión temporal de la venta del iPhone 12 tanto en las tiendas de Apple como en establecimientos de segunda mano porque "supera los límites de radiación no ionizante que la UE considera seguros", según ha explicado su portavoz Ileana Izverniceanu en TVE. Francia ha pedido también la retirada del mercado y Bélgica, Holanda y Alemania instan a la compañía a qué expliqeu porque ese modelo es seguro.

Desde la OCU aconsejan "usarlo cuando no esté sobrecalentado ni cuando actue en redes de 5G de baja potencia", invocan el principio de precaución y recuerdan que "no tiene que haber en el mercado algo que no cumpla la legislación". Añaden que la OMS considera "posibles cancerígenos" este tipo de ondas.