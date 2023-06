El Gobierno ve "una vergüenza" el acuerdo del PP en la Comunidad Valenciana con Vox

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha criticado el acuerdo de Gobierno de coalición alcanzado por el PP de la Comunidad Valenciana con Vox, que ha reubicado a su líder, Carlos Flores, como número 1 a la lista de Vox en Valencia al Congreso el próximo 23 de julio ante la "línea roja" del PP a negociar con él dada su condena hace 20 años por violencia machista.

"La violencia de género es lo suficientente grave como para no frivolizar, lo suficientemente grave como para que no sea blanqueada y lo suficientemente grave para que no forme parte de las monedas de cambio para ningún acuerto ni pacto gubernamental. De ser así se estaría, se estaría consumando, entiendo, una vergüenza, de aceptar a un condenado por violencia de género en este tipo de acuerdos", ha señalado Rodríguez en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.

Foto: Alberto Ortega / Europa Press