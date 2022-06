Estem a les portes d'un nou episodi de calor: els pròxims dies haurem de mirar de tant en tant el calendari per recordar-nos que només estem a principis de juny... L'estabilitat anticiclònica (que afavoreix una forta insolació)... juntament amb la massa càlida africana que tenim a damunt ... Afavoriran un cap de setmana amb una calor pròpia del juliol. Una calorada intensa... que persistirà bona part de la setmana vinent, perquè s'accentuarà l'entrada càlida i a 1500 metres les temperatures pujaran fins als 25º. Valors molt elevats que afavoriran que fins a mitjans de la setmana que ve, tinguem en superfície temperatures de 30 a 35º a moltes poblacions... i en algunes de l'interior de Mallorca, ara per ara, entre dimecres i dijous es poden superar els 40º. Calor molt intensa de dia i també de nit, perquè ens esperen unes quantes Nits Tropicals. Aquests colors groguencs indiquen mínimes per sobre dels 20º.