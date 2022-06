Imputat per homicidi imprudent el policia local que atropellà tres persones a Palma.

Els preus s'han incrementat un 8'2 per cent en el darrer any.

Els sindicats policials alerten que la ruptura de les relacions entre Algèria i Espanya agreujaran la migració d'algerians irregulars a les Balears.

Els estudiants de viatges de final de curs arriben a Mallorca. S'esperen 25.000 mil.

La doctora Dora Romaguera està entre les 100 millors científiques d'Espanya, segons el rànquing de Google Scholar.

Son Moix va retre ahir un homenatge a Manolo Reina i Salva Sevilla.