Les Balears superen els 9 milions de pernoctacions al mes de juny.

Aquest serà el primer cap de setmana sense vagues als aeroports, entre demà i passat hi ha més de 3.300 vols programats.

L'onada de calor més llarga d'ençà que hi ha registres està incidint també a la temperatura de la mar.

El director general de l'IB Salut, Juli Fuster, hauria intervingut en una oposició a la qual es presentava la seva filla.

El problema d'accés a l'habitatge s'agreuja amb les condicions, cada pic més exigents, que demanen els propietaris als llogaters per firmar un contracte.

Enric Mas abandona la carrera després d'haver donat positiu per coronavirus.

Entre avui, el cap de setmana i bona part de la setmana vinent... la calor s'intensifica. Per què? Doncs perquè s'accentua i persisteix l'entrada d'aquesta massa càlida que arrenca del nord d'Àfrica que els propers dies ens portarà temperatures de 25º a 1500 metres d'altura. Valors molt elevats que, en superfície, impliquen una calor extrema. Avui les temperatures rondaran entre 32 i 39º. Demà, pugen una miqueta i en general els termòmetres rondaran entre els 34 i 39º. Diumenge i dilluns seran els dies en què les temperatures tocaran sostre amb valors per sobre dels 35º a moltes poblacions i arribant als 40 a l'interior de Mallorca. Temperatures que són entre 5 i 10º superiors a les habituals per aquestes dates. L'anomalia més important la tindrem entre diumenge i dilluns al centre de Mallorca: 12º per sobre la mitjana. Calor intensa de dia ... i de nit. Aquesta matinada ha tornat a ser Tòrrida en algunes zones costaneres, amb mínimes que no han baixat dels 25º i Tropical a la resta. No hi ha treva i les nits del cap de setmana continuaran sent de maldormir, amb mínimes que no baixaran dels 20-25º.