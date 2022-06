Crisi oberta a l'Ajuntament de Palma. El batle José Hila destitueix la regidora de Podem, Sonia Vivas, i el govern municipal del Pacte queda en minoria.

25.000 estudiants venen de viatges d'estudis a Mallorca. Els veïnats es queixen perquè no poden dormir.

El Partit Popular denuncia que no han arribat a Menorca els reforços de policia i de guàrdia civil anunciats.

L'Hospital Son Espases rep cada any entre 10 i 20 pacients amb lesions medul·lars a conseqüència d'imprudències com tirar-se de cap a una piscina o des de les roques a la mar.

El Palma Futsal perd per 2 a 0 contra el Jaén a l'anada de les semifinals.