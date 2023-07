Vuelve la guerra de las palomitas en el cine

Cinco cines gaditanos ha sido denunciados de nuevo por prohibir la entrada con comida y bebida de fuera. Facua ya ha denunciado esas salas, todas de las misma empresa, por vulnerar los derechos de los consumidores. La empresa indica en su web que, al disponer de servicio de bar no se permite el acceso a sus instalaciones con alimentos y/o bebidas adquiridos fuera y que se reservan el derecho de admisión. El vicepresidente de la organización de consumidores, Miguel Ángel Serrano, ha explicado en Hablando Claro que "esta clase de comportamientos empresariales son totalmente abusivos". Los cines alegan que su actividad económica no se limita solo a la exposición de películas, sino que se extiende también a la venta de productos alimenticios, que de momento no tienen notificación de ninguna demanda por parte de FACUA y que siempre actuan conforme a la ley vigente en cada comunidad autónoma.

Foto: Yulia Khlebnikova en Unsplash