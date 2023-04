¿Puede el empleador imponer una multa económica o añadir tiempo de trabajo a un empleado si no cumple sus normas?

Un restaurante de Torrevieja ha anunciado a sus trabajadores una serie de normas que si no se cumplen pueden conllevar una multa económica o incluso media hora de trabajo extra. El empresario dueño del local ha advertido que quien no sea puntual quien no trabaje uniformado o quien utilice el móvil durante su jornada, entre otras cosas, se expone a media hora de trabajo extra o una multa económica. Una trabajadora del establecimiento explica en Hablando Claro cómo ha recibido lo que han denominado los 13 mandamientos y el inspector de Trabajo Luis Tobajas explica si las medidas son legales

Foto: Archivo/Secundino Pérez / Europa Press