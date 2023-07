¿Qué es mejor comer cuando las temperaturas aprietan para que sintamos menos calor?

En verano la alimentación cambia y hay alimentos que no apetecen tanto, como por ejemplo los platos de cuchara. La nutricionista Mónica Barreal explica en Hablando Claro qué comer y qué no para soportar mejor las altas temperaturas, ya que comer en sí mismo tiene efectos termogénicos, por lo que no solo el calor afecta el apetito, sino que el apetito puede afectar el calor. A una temperatura elevada, se recomienda una dieta baja en calorías y pobre en proteínas para que, al absorber los nutrientes, el cuerpo no genere más calor del que puede eliminar. Y es que cuántas más calorías y proteínas cionsumamos, más subirá nuestra temperatura.



Foto: Lee Myungseong en Unsplash