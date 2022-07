El 150 aniversario de la disputa del Open británico en St Andrews está lleno de celebraciones en el campo escocés donde se juega el torneo del 14 al 17 de julio. Un vídeo mapping sobre la fachada del Old Course, edificio donde está la sede del Club Royal and Ancient, la cuna del golf recuerda los inicios del torneo en 1860. Al campeón se le otorgaba un cinturón rojo de cuero hasta que en 1873 se fabricó la jarra de clarete de plata que un español, Severiano Ballesteros ha ganado en 3 ocasiones (1979, 1984 y 1988). Sólo las dos guerras mundiales (1915-1919) (1940-1945) y el Covid en 2020 obligaron a suspender la competición. Actualmente la organización The Open rota entre 9 campos escoceses y este 2022 será de récord con al presencia de 290.000 espectadores.

INFORMA: ELENA JIMÉNEZ

REALIZACIÓN: ANDREA COLLADO