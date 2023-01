Gen Playz - 2023: ¿Esperanza o apocalipsis?

Sub

Si 2022 no fue vuestro año, el universo os da otra oportunidad para que 2023 tampoco lo sea. Que es broma... O no. Sabemos que la incertidumbre provocada por la precariedad económica, la crisis climática, una pandemia y una guerra abierta en Europa no nos lo va a poner fácil. En 2023, ¿habrá esperanza o apocalipsis? Para hablar de este nuevo año que comienza, nos acompañan: Miriam Jiménez, socióloga, politóloga y divulgadora en redes sociales; Carlos Peguer, la pija de La Pija y la Quinqui, community manager y guionista; Diego Rubio, director de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno de España; Kiko Llaneras, periodista de datos en El País; e Inés Bárcenas, psicóloga clínica, docente en la UFV, presidenta de la asociación Necesito Terapia. Por último, se incorporan Helio Roque y Minerva Chertó.