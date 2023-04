Drama

La vida de África es la de una post adolescente normal, es decir, comparte una habitación en un piso de mierda, tiene un trabajo que no le gusta y sólo espera que llegue el fin de semana para poder salir, emborracharse y olvidarse de su insignificante vida. África ha decidido no decidir, pero todo cambiará cuando descubra que hace dos meses se quedó embarazada y no sabe de quién. A través de un humor irreverente y canalla, descubriremos qué sucedió cuando África se quedó embarazada y como ahora debe empezar a tomar decisiones para solucionar el drama que tiene encima.