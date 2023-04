FMS España 2023: Jornada 1 completa desde Granada

Jornada 1 completa de la Freestyle Master Series España, con las mejores rimas y freestyle del panorama hispano. Una jornada con increíbles batallas entre Mecha vs Mnak, Chuty vs Mounts, Gazir vs Zasko Master, Skone vs Sweet Pains, Tirpa vs Jesús LC y Blon vs Le33. ¡No te la pierdas!

Este año, la FMS se dividirá en dos grupos: en el Grupo A tenemos a Gazir, Jesús LC, Zasko Master, Mecha, Mnak y Tirpa. El Grupo B está representado por Chuty, Sweet Pain, Mounts, LE33, Blon y Skone. Desde abril hasta noviembre de 2023, en cuestión de 9 jornadas, los 12 mejores freestylers de España competirán por conseguir el anillo de campeón, en manos de Gazir actualmente, recorriendo España para que puedas disfrutar de la liga de freestyle más importante de nuestro país.

Playz continuará en FMS como medio oficial y te traerá en exclusiva las próximas jornadas para toda España. El casteo en nuestro Twitch no será lo único de lo que podrás disfrutar, porque cada evento siempre podrá seguirse a través de nuestro canal de YouTube y la app de Playz, en RTVE Play y el botón rojo de las Smart TV. Además, estaremos allí presencialmente para contarte todo lo que pase a través de una cobertura en directo en redes sociales, Twitter e Instagram.

Nuestras periodistas, Adriana Jiménez y Miriam Martín, se encargarán de contarte todo lo que pase, traerte las mejores entrevistas exclusivas y reacciones de los protagonistas, así como el videoblog de FMS desde dentro para que lo vivas como si estuvieras allí. ¿Estás ready para todo lo que está por venir?